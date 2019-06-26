Сводка из зоны ООС за 25 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 32 обстрела украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. За минувшие сутки пять украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевые травмы. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Лебединского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки – из минометов калибром 120 мм и автоматических гранатометов;

на окраине Опытного – из минометов калибрами 120 и 82 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Новотроицкого – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

на окраине Невельского – из крупнокалиберного пулемета;

рядом с Талаковкой – из стрелкового оружия;

вблизи Широкино – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Богдановки – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

в районе поселка Шумы (Торецк) – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

на окраине Пивденного – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Крымского – из миномета калибром 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Новолуганского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

на окраине Травневого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

вблизи Зайцево – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток противник 9 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали украинские позиции:

вблизи Широкино – из стрелкового оружия;

на окраине Старогнатовки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

в районе Каменки – из минометов калибрами 120 и 82 мм;

рядом с Богдановкой – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

на окраине Павлополя – из миномета калибром 120 мм;

вблизи Водяного – из стрелкового оружия;

в районе Новоселовки Второй – из минометов калибром 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских военных были обстреляны один раз неподалеку Луганского – из гранатометов различных систем.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения Киева сегодня утром обстреляли из минометов населенные пункты на донецком направлении. В 04:40 зафиксирован обстрел по поселку шахты "Трудовская" Петровского района Донецка. Выпущено 4 мины калибром 120 мм. Под огонь также попали села Васильевка и Спартак. В общей сложности по данным населенным пунктам применено 14 мин калибрами 82 и 120 мм и 29 выстрелов из АГС. Кроме того, обстрелу из БМП-2 подверглась Ясиноватая».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу из миномета калибром 82 мм подвергся район поселка городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.)».