Сводка из зоны ООС за 25 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 32 обстрела украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. За минувшие сутки пять украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевые травмы. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:
- вблизи Лебединского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Марьинки – из минометов калибром 120 мм и автоматических гранатометов;
- на окраине Опытного – из минометов калибрами 120 и 82 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в районе Новотроицкого – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- на окраине Невельского – из крупнокалиберного пулемета;
- рядом с Талаковкой – из стрелкового оружия;
- вблизи Широкино – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Богдановки – из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:
- в районе поселка Шумы (Торецк) – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- на окраине Пивденного – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Крымского – из миномета калибром 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Новолуганского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- на окраине Травневого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- вблизи Зайцево – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
С начала текущих суток противник 9 раз обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали украинские позиции:
- вблизи Широкино – из стрелкового оружия;
- на окраине Старогнатовки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- в районе Каменки – из минометов калибрами 120 и 82 мм;
- рядом с Богдановкой – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- на окраине Павлополя – из миномета калибром 120 мм;
- вблизи Водяного – из стрелкового оружия;
- в районе Новоселовки Второй – из минометов калибром 82 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских военных были обстреляны один раз неподалеку Луганского – из гранатометов различных систем.
В «ДНР» сообщают, что «подразделения Киева сегодня утром обстреляли из минометов населенные пункты на донецком направлении. В 04:40 зафиксирован обстрел по поселку шахты "Трудовская" Петровского района Донецка. Выпущено 4 мины калибром 120 мм. Под огонь также попали села Васильевка и Спартак. В общей сложности по данным населенным пунктам применено 14 мин калибрами 82 и 120 мм и 29 выстрелов из АГС. Кроме того, обстрелу из БМП-2 подверглась Ясиноватая».
В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу из миномета калибром 82 мм подвергся район поселка городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.)».
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