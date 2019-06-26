Авдеевка под обстрелом: Снаряды попали в дома (Фото). Новости

Незаконные вооруженные формирования обстреляли Авдеевку (Донецкая обл.) Об этом сегодня, 26 июня, на своей странице в Facebook сообщил руководитель военно-гражданской администрации города Павел Малыхин.

«Утро начну с неприятных новостей. Или оккупационные войска так решили отпраздновать возвращение в ПАСЕ, или просто кому-то из них стало грустно. Опять "прилеты" по Авдеевке. Улица Лесная. Повреждены три дома. Больше всего – Лесная, 11. Частично зацепило домовладения на Лесной 13, 14, 16. Также есть попадания на улице Седова (поворот на Лесную)», – написал он.

При этом Малыхин отметил, что пострадавших и жертв нет.