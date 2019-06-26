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За считанные минуты: Как в зоне ООС эвакуируют раненых (Фото, видео). Новости

За считанные минуты: Как в зоне ООС эвакуируют раненых (Фото, видео)

26.06.19 20:44dnews.dn.uaНовости

Фото: Facebook/Операція об'єднаних сил

В районе проведения операции Объединенных сил военные врачи регулярно, во взаимодействии с экипажами вертолетов армейской авиации, осуществляют процедуру МЕDEVAC. Об этом сегодня, 26 июня, сообщили в пресс-службе ООС в Facebook.

Перевозка больных из фронтового госпиталя дальше, в тыловые госпитали, автомобильным транспортом или по железной дороге – процедура длительная и изнурительная. Прежде всего, для самих больных.

Альтернативой, значительно выигрывающей в оперативности и надежности, является процедура аэромедицинской эвакуации раненых воздушным путем.
 

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