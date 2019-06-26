Бахмут стал центром объединенной громады. Главная

Сегодня, 26 июня, городской совет Бахмута принял решение о добровольном присоединении территориальных громад пяти сельских советов: Опытненского, Ивановского, Покровского, Зайцевского и Клиновского к территориальной громаде города. Решение вступает в силу в день принятия.

Таким образом, Алексей Рева теперь занимает должность головы не только Бахмута, но и пяти присоединенных сельских советов. С 27 июня сельсоветы, ставшие старостинскими округами, возглавят исполняющие обязанности старост, которые также войдут в состав исполкома горсовета, который, в свою очередь, увеличивается с 14 до 19 человек. Также в Центр предоставления админуслуг и в УТиСЗН Бахмутского городского совета введено по 3 человека для обслуживания жителей присоединившихся сел.

До местных выборов в Бахмуте обязанности старосты Клиновского сельсовета будет выполнять Елена Бончужная, занимающая сегодня должность секретаря сельсовета, Ивановского – Елена Данько (и. о. сельского головы, секретарь совета), Опытненского – Зосим Йорохов (сельский голова), Покровской – Мария Ладик (сельский голова), Зайцевской – Александр Пономаренко (сельский голова).

Всего в состав Бахмутской ОТГ вошли 17 населенных пунктов с населением без малого 10 тыс. человек: Ивановский сельский совет (села Ивановское, Андреевка, Берховка, Хромово, Клещеевка), Опытненский сельский совет (пос. Опытное, с. Зеленополье, Ягодное, Иванград), Зайцевский сельский совет (села Зайцево, Вершина, Веселая Долина), Покровский сельский совет (села Покровское и Новая Каменка), Клиновский сельский совет (села Клиновое, Возрождение, Медная Руда).



Источник: Вечерний БахмутЪ