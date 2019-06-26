Над Краматорском засиял флаг Украины (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) ветроэнергетическая турбина WTU-4500 №1 теперь имеет декоративную подсветку в цветах флага Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сотрудник ООО «Фурлендер Виндтехнолоджи» (Fuhrlaender Windtechnology) Алексей Поддубный.
«Первая Краматорская ветроэнергетическая турбина WTU-4500 №1 теперь имеет декоративную подсветку в цветах флага Украины», – написал он и разместил фото.
Позднее он дополнил в комментариях, что, как «только загорелась подсветка, как с Ясногорк (поселок у Краматорска – прим.) долетело "Слава Украине!"».
Ранее сообщалось, что на Донетчине приступили к строительству первой очереди Краматорского ветропарка. Размеры ее строительства впечатляют.
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