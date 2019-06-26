В «ДНР»: В Донецке ранена мирная жительница. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке в ходе обстрела ранена мирная жительница. Об этом сегодня, 26 июня, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Вчера в 20:25 ВСУ открыли огонь в направлении поселка шахты "Трудовская" (в Донецке – ред.) с применением минометов калибром 82 мм. В результате обстрела осколочные ранения брюшной стенки, пояснично-крестцового отдела и области левого плечевого сустава получила мирная жительница 1960 года рождения», – уверяют в «ДНР».

В «республике» добавляют, что пострадавшая доставлена в городскую больницу №14.