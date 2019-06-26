С удостоверением Минобороны России: В Киеве задержали члена НВФ (Фото). Новости

Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины задержали в Киеве члена незаконного вооруженного формирования «ЛНР» Леонида Держака. Об этом сегодня, 26 июня, на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Деятель проживал в Киеве с удостоверением "ветерана боевых действий" против Украины» – написал он.

У Держака изъяли удостоверение военного, выданное Министерством обороны России, а также «удостоверение ветерана военных действий».

Теперь ему должны избрать меру пресечения.

По словам Луценко, суд может отпустить его под домашний арест на основе принятого накануне решения Конституционного суда. Оно предусматривает, что арест по статьям о терроризме не обязателен, как было раньше.