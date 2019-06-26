Обстрел прифронтовой Авдеевки: Повреждены 4 дома. Новости

Правоохранители документируют последствия обстрела прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.). Известно о повреждении 4 частных домов. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Сообщение об обстреле поступило в Авдеевское отделение полиции сегодня около 04:40 от местных жителей. В результате обстрела повреждены четыре дома, которые расположены по переулку Лесной. Пострадавших и раненых среди мирного населения нет», – сообщили в пресс-службе и добавили, что решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, незаконные вооруженные формирования обстреляли Авдеевку.