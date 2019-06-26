Зеленский внес кандидатов на должности глав ОГА Донецкой и Луганской областей, – Розенко. Новости

Вице-премьер-министр Павел Розенко опубликовал список кандидатов, которых в Администрации президента Владимира Зеленского предлагают на должности председателей областных государственных администраций. Об этом он сообщил сегодня, 26 июня, на своей странице в Facebook.

«Сегодня на заседании правительства от Администрации президента будут внесены следующие кандидатуры на должности глав ОГА... Кто эти люди? Откуда? Каким образом стали кандидатами на указанные должности? Какие подводные камни их назначений? Риски? Бэкграунд этих кандидатов?» – написал Розенко.

В обнародованном списке предлагается назначить такие кандидатуры: