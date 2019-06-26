Стало известно когда и как будут разводить силы и средства у Станицы Луганской. Новости

В штабе ООС с представителями ОБСЕ обсудили разведение сил у Станицы Луганской (Луганская обл.). Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что командующий ООС Александр Сырский встретился с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Основной целью встречи стал вопрос завершения подготовки к практическому разведению сил и средств на участке №1 «Станица Луганская».

В частности, командующий операцией Объединенных сил отметил, что украинская сторона готова к выполнению взятых на себя обязательств. Но возникает беспокойство о готовности к зеркальным действиям противоположной стороны. Особенно, что касается вывода с противоположной стороны сооружений КПП за пределы участка разведения.

«Разведение сил и средств на участке №1 спланировано проводить в течение трех суток. В период с 26 по 28 июня. Еще одни сутки даются на осуществление официального заявления о разведении сил и средств. И еще одни сутки на проведение инспектирования СММ ОБСЕ выполнения обязательств по разведению и объявления результатов разведения сторон», – говорится в сообщении.

Следует добавить, что практическое выполнение требований Минского процесса по мерам разведения сторон на данном участке №1 «Станица Луганская» планировалось осуществить еще с 2016 года.