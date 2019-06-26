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Пенсии вырастут с 1 октября: Кабмин принял решение. Новости

Пенсии вырастут с 1 октября: Кабмин принял решение

26.06.19 12:49dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины окончательно закрепил механизм повышения пенсий для людей, которые имеют большой стаж, но в течение всего рабочего периода получали небольшие зарплаты. Решение анонсировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает пресс-служба Кабмина.

«Сегодня мы принимаем решение, что 2,5 млн украинцев получат повышение и их пенсия составит не менее 2 тыс. грн. С октября 2017 – это уже 5-й перерасчет. Нам также удалось отменить налогообложение пенсий и снять с повестки дня требование повышения пенсионного возраста», – сказал Гройсман.

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