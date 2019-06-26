Без «правосеков» и американцев не обошлось: В «ДНР» заявили, что задержали «диверсантов» (Фото). Общество

Во временно неподконтрольном украинскому правительстве Донецке заявили, что задержали «группу диверсантов, планировавших физическое устранение руководства силовых ведомств республики». Об этом сегодня, 26 июня, сообщили в «МДВ ДНР»

Сообщается, что задержаны три человека: якобы член «Правого сектора» по имени Сергей (позывной «СВД»), бывший сотрудник внутренних органов Украины Виктор (позывной «Фокс») и киевлянка Наталья.

Утверждается, что в задачи группы якобы входили ликвидация руководителей «силовых органов ДНР», закладка взрывчатки, фотофиксация военных, административных и инфраструктурных объектов. В качестве наблюдательных точек использовались квартиры дончан, выехавших на территорию Украины.

Якобы у них было изъято оружие и боеприпасы. В частности, обнаружена снайперская винтовка Savage американского производства, патроны к ней и гранаты.

«За попытками проведения террористических актов на территории государства стоят сотрудники второго отдела пятого управления департамента контрразведки СБУ, которое было создано при активном участии ЦРУ США. Силовики стажировались в Америке и там постигали науку проведения терактов на территории других государств», – говорится в сообщении.

Также утверждается, что один из непосредственных руководителей группы – Андрей Байдала с позывным «Швед».