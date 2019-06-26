Почти 90% документов кандидатов ЦИК получила в последние три дня регистрации, – Слипачук. Новости

Почти 90% документов кандидаты в депутаты подали в Центральную избирательную комиссию в последние три дня. Причина такой ситуации в том, что кандидаты ожидали решение Конституционного суда о законности проведения досрочных выборов в Верховную Раду. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 июня, в ходе брифинга на тему: «Выборы Парламента – 2019: Многое позади – еще больше впереди» рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук.

По ее словам, Конституционный суд Украины поставил точку в вопросе проведения выборов в Верховную Раду. «До этой точки определенные кандидаты в депутаты, наши граждане, политические партии были в режиме ожидания. И это сказалось на том, что в сравнении с минувшими кампаниями, парламентскими в том числе, 80%, даже больше, под 90% документов ЦИК получила в последние три дня срока», – рассказала Слипачук.

«Действительно, это был очень значительный вызов для ЦИК с точки зрения объема документов, которые мы получили, которые мы должны были тщательно изучить на протяжении очень короткого установленного законом времени», – добавила она.

Также глава ЦИК отметила, что регистрация кандидатов закончена.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины (КСУ) признал конституционным указ президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.