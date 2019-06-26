Организаторы известны: Полиция задержала бригаду лесорубов (Фото). Новости

В Добропольском районе (Донецкая обл.) полицейские задержали бригаду из 6 мужчин, которые занимались незаконной вырубкой деревьев в лесополосе. Об этом сегодня, 26 июня, на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника Главного управления – начальник криминальной полиции Артем Кисько.

По его словам, у нарушителей изъяты 5 бензопил и спиленные деревья, а по факту было начато уголовное производство.

«Мы понимаем, кто является организатором и кто способствует в разработке преступной схемы. Дельцы заранее позаботились об "алиби" и предоставили разрешительные документы на "проведение прореживания леса". Однако "прореживали" злоумышленники почему-то исключительно молодые здоровые деревья», – написал он.

Также он призвал жителей Донбасса противодействовать незаконной вырубке лесонасаждений.