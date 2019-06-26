Сборы «Шахтера»: Превью матча с ФК «Лудогорец». Новости

Первым соперником «Шахтера» на летних сборах станет болгарский «Лудогорец». Об этом сообщает пресс-служба «горняков»

Поединок начнется сегодня, 26 июня, в 18:00 по Киеву.

«Шахтер» прибыл в Грассау 24 июня и вечером того же дня провел первую тренировку. Новый наставник «оранжево-черных» Луиш Каштру взял на сбор 28 футболистов, среди них присоединившиеся к основе вратарь Тимур Пузанков, защитник Додо, полузащитник Александр Пихаленок и нападающий Даниил Сикан.

Вторник для «горняков» начался с интенсивной сессии, которая включала упражнения на скорость и координацию, работу над обороной и атакой, а также ряд тактических деталей.

«Лудогорец» уже восьмикратный чемпион Болгарии. Гегемония клуба в лиге началась в сезоне-2011/12, и с тех пор никому из соперников не удается сместить «орлов» с лидирующей позиции. Регулярную часть прошлого сезона разградцы выиграли с пятиочковым отрывом от софийского ЦСКА, а на втором этапе сумели отстоять преимущество, сократившееся при этом всего до 1 пункта (суммарно у «зеленых» 23 победы, 10 ничьих и 3 поражения).

В новом сезоне «Лудогорец» стартует в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов поединками с венгерским «Ференцварошем» Сергея Реброва, Александра Зубкова и Данила Игнатенко. Клубы встретятся 10 и 17 июля.

Наставник «орлов» – 56-летний Стойчо Стоев, который в 2019 году возглавил команду во второй раз в карьере. Лидеры – атакующий полузащитник Марселиньо (12 голов, 10 результативных передач в прошлом сезоне), левый вингер Вандерсон (8+11), форварды Клаудиу Кешерю (24 мяча) и Якуб Шверчок (18).

Полтора года назад, 20 января 2018-го, «Шахтер» и «Лудогорец» провели результативный поединок в Белеке. Перед перерывом Марселиньо с передачи Сисиньо вывел «зеленых» вперед. На второй тайм «горняки» вышли в другом составе и к 63-й минуте полностью перевернули ход событий: Зубков воспользовался прострелом Исмаили, а затем выдал голевой пас на Феррейру. «Лудогорец» добился ничьей благодаря точному удару Жоао Пауло – 2:2. Добавим, что в этой товарищеской игре за «оранжево-черных» дебютировал бразилец Додо.