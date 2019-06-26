Пока опасности нет: В Луганской области заметили саранчу. Новости

В Попасной (Луганская обл.) местные жители стали замечать саранчу. Большого нашествия еще нет, но эти насекомые залетают в помещение. Люди говорят, что такого давно не было, а государственный фитосанитарный инспектор Ольга Черная уточняет: почти десять лет назад саранча появилась на одном из полей района. Тогда ее отравили наземной обработкой. А еще раньше, лет 17 назад, с нашествием боролись, разбрызгивая яд с воздуха с помощью авиации, пишет «Голос Украины».

Появление этих насекомых, объясняет Ольга Черная, не исключено, связано с погодными условиями. Для человека саранча не представляет прямой угрозы, хотя может и укусить. А вот растения поедает все подряд. Причем отдельные особи не отличаются непомерным аппетитом – за свою жизнь потребляют до 300 г растительной пищи. Но если саранча массово размножается и сбивается в стаи, поведение в корне меняется – прожорливая орда уничтожает все, что попадается на ее пути, в частности посевы сельхозкультур на огромных площадях.

Впрочем, фермеры района говорят: пока опасности для полей нет.