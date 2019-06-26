Сегодня стартовала дополнительная сессия ВНО. Новости

Сегодня, 26 июня, началась дополнительная сессия ВНО-2019. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.
График проведения дополнительной сессии ВНО:
- математика 26 июня;
- немецкий язык 27 июня;
- французская язык 1 июля;
- испанский язык 2 июля;
- украинский язык и литература 3 июля;
- физика 4 июля;
- английский язык 5 июля;
- история Украины 8 июля;
- биология 9 июля;
- география 10 июля;
- химия 11 июля.
«К дополнительной сессии приобщаются лица, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в основной сессии ВНО», – отметили в пресс-службе.
Также подать заявление на участие в дополнительной сессии могут лица, которые:
- участвовали в тестировании, но в отношении них допущено нарушение процедуры проведения внешнего оценивания, что подтверждено решениями регламентных комиссий;
- участвовали в тестировании, но не смогли завершить выполнение сертификационной работы в связи с резким ухудшением состояния здоровья или возникновением в пункте внешнего оценивания других обстоятельств, которые могли представлять угрозу для их жизни и здоровья.
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