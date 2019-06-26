Сегодня стартовала дополнительная сессия ВНО. Новости

Сегодня, 26 июня, началась дополнительная сессия ВНО-2019. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

График проведения дополнительной сессии ВНО:

математика 26 июня;

немецкий язык 27 июня;

французская язык 1 июля;

испанский язык 2 июля;

украинский язык и литература 3 июля;

физика 4 июля;

английский язык 5 июля;

история Украины 8 июля;

биология 9 июля;

география 10 июля;

химия 11 июля.

«К дополнительной сессии приобщаются лица, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в основной сессии ВНО», – отметили в пресс-службе.

Также подать заявление на участие в дополнительной сессии могут лица, которые: