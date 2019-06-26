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Сегодня стартовала дополнительная сессия ВНО. Новости

Сегодня стартовала дополнительная сессия ВНО

26.06.19 13:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня, 26 июня, началась дополнительная сессия ВНО-2019. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

График проведения дополнительной сессии ВНО:

  • математика 26 июня;
  • немецкий язык 27 июня;
  • французская язык 1 июля;
  • испанский язык 2 июля;
  • украинский язык и литература 3 июля;
  • физика 4 июля;
  • английский язык 5 июля;
  • история Украины 8 июля;
  • биология 9 июля;
  • география 10 июля;
  • химия 11 июля.

«К дополнительной сессии приобщаются лица, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в основной сессии ВНО», – отметили в пресс-службе.

Также подать заявление на участие в дополнительной сессии могут лица, которые:

  • участвовали в тестировании, но в отношении них допущено нарушение процедуры проведения внешнего оценивания, что подтверждено решениями регламентных комиссий;
  • участвовали в тестировании, но не смогли завершить выполнение сертификационной работы в связи с резким ухудшением состояния здоровья или возникновением в пункте внешнего оценивания других обстоятельств, которые могли представлять угрозу для их жизни и здоровья.

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