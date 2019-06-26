В ЦИК рассказали, сколько кандидатов в депутаты баллотируются в Раду . Новости

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала 5845 кандидатов в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 июня, в ходе брифинга на тему: «Выборы Парламента – 2019: Многое позади – еще больше впереди» рассказала председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

«На сегодня количество депутатов в одномандатных избирательных округах, которые уже принимают участие в баллотировании в нынешней кампании, составляет 3171 человек», – сказала Слипачук.

По ее словам, число кандидатов, выдвинутых политическими партиями, практически равно числу самовыдвиженцев.

По избирательным спискам политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе, как отметила Слипачук, идут 2674 человека.

«Общее количество кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются на сегодня, это 5845 человек», – сообщила глава ЦИК.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины (КСУ) признал конституционным указ президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».

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