Асфальтобетонные заводы на Луганщине: Экологи рассказали о нарушениях. Новости

Асфальтобетонные заводы, расположенные на территории Луганской области, осуществляют хозяйственную деятельность с систематическими нарушениями действующего законодательства. Практически не принимают меры по их устранению, а порой вообще игнорируют решения судов Украины и действия контролирующих и правоохранительных органов. Об этом сегодня, 26 июня, заявили в Государственной экологической инспекции в Луганской области.

На подконтрольной украинской власти территории области действуют 9 асфальтобетонных заводов.

Больше всего вопросов у экологов вызывает работа ООО «Северодонецкий асфальтобетонный завод». Отмечается, что начиная с 2016 года в адрес инспекции поступают многочисленные обращения граждан относительно загрязнения этим предприятием атмосферного воздуха Северодонецка. Несмотря на многочисленные нарушения, выявленные инспекцией в работе этого АБЗ и решение суда о временном прекращении работы предприятия, ООО «Северодонецкий асфальтобетонный завод» продолжает свою работу.

«Инспекцией неоднократно направлялись сообщения в прокуратуру Луганской области, Главное управление Национальной полиции в Луганской области и Государственную исполнительную службу Главного территориального управления юстиции в Луганской области для принятия мер по принудительному исполнению судебного решения и остановке указанного производства», – говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам проверок выявлены нарушения на других предприятиях, производящих асфальтобетон. Так, на ООО «Интер Ремдорбуд» (г. Рубежное) составлено 6 протоколов об административном правонарушении и привлечении к ответственности в виде штрафа на сумму 1258 грн. По решению суда временно остановлена ​​эксплуатация технологического оборудования асфальтосмесительной установки.

По результатам проверки КП «Кременской агродорстрой» составлено 8 протоколов об административном правонарушении и привлечении к ответственности в виде штрафа на сумму 1734 грн, а также рассчитывается ущерб, причиненный окружающей среде.

Во время проверки ГП «Облавтодор» и его филиалов выявлены основные нарушения и составлено 42 протокола об административном правонарушении, привлечении к ответственности в виде штрафа на сумму 8959 грн, а также рассчитывается ущерб за незаконную добычу подземных вод.

Также запланирована проверка соблюдения требований природоохранного законодательства на КП «Лисичанский Дорремстрой» и ООО «Запад-Еврострой».

«По результатам рассмотрения данного вопроса, 2 июля года в 14 часов состоится межведомственное совещание по вопросам деятельности асфальтобетонных заводов, расположенных на подконтрольной территории области, в помещении Луганской областной военно-гражданской администрации (г.. Северодонецк, пр. Центральный, 59, 2 й этаж, зал заседаний)», – уточнили в ведомстве.