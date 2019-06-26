Образование, пол и возраст: В ЦИК рассказали о кандидатах в депутаты в Верховную Раду. Новости

Средний возраст кандидатов в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией Украины (ЦИК), составляет 42 года. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 июня, в ходе брифинга на тему: «Выборы Парламента – 2019: Многое позади – еще больше впереди» рассказала председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Глава ЦИК рассказала о гендерном распределении кандидатов в народные депутаты. По ее словам, по сравнению с 2014 годом немного выросло количество кандидатов-женщин – в этом году их 22,51%, кандидатов-мужчин – 77,49%.

Слипачук сообщила и о возрасте кандидатов. «С этой стороны у нас такая, очень хорошая стабильность (в сравнении с выборами в 2014 году – ред.). Нет таких, что уже за 90 лет, ну 21 год – понятно, потому что это требования законодательства. Средний возраст – 42 года. Это, по сути, соответствует личности, которая уже имеет и определенный опыт, и понимание, почему именно она баллотируется в парламент», – отметила глава ЦИК.

Кроме того, она сообщила, что в сравнении с предыдущими выборами, уменьшилось количество кандидатов с общим средним образованием, а выросло количество лиц с профессионально-техническим образованием.

«Это цифры, за этими цифрами есть конкретные люди, конкретные документы, конкретные обстоятельства», – сказала Слипачук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины (КСУ) признал конституционным указ президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».

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