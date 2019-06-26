Власть обязана лоббировать украинские предприятия Донбасса, – Колесников. Новости

Запрет кредитования предприятий, находящихся на подконтрольной Украине территории Донбасса, сильно усложнил жизнь местному машиностроению. Не занимается государство и лоббизмом национального производителя на международном рынке. Об этом заявил премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников в ходе рабочей поездки на Дружковский метизный завод, сообщает пресс-служба «Оппозиционного блока».

Колесников подчеркнул, что Дружковка всегда была одним из фундаментальных городов в машиностроении Донбасса. К сожалению, за последние годы, по разным причинам, многие серьезные машиностроительные предприятия региона пришли в упадок.

«Из-за войны в предприятия Донбасса инвесторы боятся вкладывать деньги. Мало того, еще и правительство сделало все для того, чтобы их не вкладывали», – отметил политик.

Он считает, что на реанимирование машиностроения региона должно уйти от 18 до 24 месяцев, так как сохраняются проблемы с рынками сбыта.

«Все государства отстаивают интересы своих предприятий, не стесняясь их лоббировать. Нигде в мире по-настоящему рыночной экономики, без учета национальных интересов, не существует. Все – лоббисты, в хорошем смысле этого слова. Украинская власть обязана лоббировать украинские предприятия, открывая им новые экспортные рынки», – акцентировал политик.