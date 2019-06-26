Этот регион очень важен для Европы: Зону ООС посетила делегация швейцарцев (Фото). Новости

Район проведения ООС посетила делегация Королевства Швеция. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что возглавлял иностранную делегацию член Комитета обороны, заместитель руководителя Комитета по иностранным делам, член Атлантического совета и делегации Северного Совета, политический советник министра обороны Королевства Швеция Пол Джонсон.

Во время брифинга, который провел для делегации заместитель начальника штаба ООС по стратегическим коммуникациям Руслан Мирошниченко, иностранные гости ознакомились с текущей ситуацией в сфере безопасности в районе проведения ООС.

Также им были продемонстрированы материальные доказательства присутствия российских войск на украинском Донбассе: сбитые ВСУ БПЛА российского производства «Орлан-10» и «Элерон», элементы трофейного военного снаряжения российского производства, полученные у противника боеприпасы с маркировкой, указывающей на их происхождение из России.

Кроме того, члены делегации Королевства Швеция посетили один из военных госпиталей в районе проведения операции Объединенных сил, где ознакомились с организацией медицинского обеспечения личного состава.

Также иностранные представители побывали в одном из контрольных пунктов въезда-выезда из временно неподконтрольных территорий.

«Этот регион очень важен для Европы, ведь здесь вы защищаете не только Украину, но и весь Европейский союз», - отметил во время встречи с пограничниками Пол Джонсон.

По словам господина Пола Джонсона, во время визита члены делегации получили много новой полезной информации о событиях в Украине.