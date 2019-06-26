Очередь уходила в село час назад: Ситуация в пунктах пропуска днем 26 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 26 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «11:19. В Никитовке в сторону Бахмута пешая очередь 200 м от туалетов. Машин в сторону Украины до блоков: около 25 после поста ГАИ»;

«Администратор»: «11:56. Горловка, стали в пешую в 5:50 прошли ДНР в 10:00»;

Виктория: «13:41. Горловка в Украину. Люди за туалетами».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Андрей: «12:47. Марьинка в Донецк. Стал в очередь в 11, только проехал броневик, машины не считал. 5 машин за мной, стоим перед БП за броневиком, очередь не считал, передо мной 3 машины. Протяжки раз в 20-40 минут»;

Sergey: «13:22. "Каргилл" в Украину. Основная машин 20 на мост заходит»;

Евгений: «13:37. "Каргилл" в Украину. Льгота больше половины основной».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Мирослава: «10:29. Еленовка в сторону Украины. Основная до остановки, льготы 25-30 машин»;

Евгений: «14:16. Еленовка в Украину общая до 4 туалета, льгота машин 20 (на уровне магазина). За час в льготе машин на 10 продвинулись».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Маркиз»: «10:32. Октябрь, Гнутово в Украину очередь заканчивается за магазинчиком. Из основной пропускают машин 15 в час. Октябрь в Украину льготы 35 машин»;

«Маркиз»: «13:10. Пищевик 30 машин в Украину. Октябрь в Украину: очередь уходила в село час назад».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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