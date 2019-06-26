В районе Станицы Луганской состоялся первый этап разведения сил и средств, – штаб ООС. Новости

Сегодня, 26 июня, возле Станицы Луганской (Луганская обл.) состоялся первый этап разведения сил и средств. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Сегодня в полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед контрольно пропускным пунктом въезда-выезда "Станица Луганская". Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны. Кроме того, за отводом войск наблюдал лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский», – говорится в сообщении.

Украинские военные покинули определенные ОБСЕ позиции по сигналу сигнальных ракет.

«Пока не известно отвел ли свои войска противник, за этим уже следят представители наблюдательной миссии ОБСЕ. Также ожидается на днях приезд представителя украинской трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы для того чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные Минскими договоренностями рубежи», – добавили в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.

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