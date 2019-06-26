В «Л-ДНР» готовятся к переписи населения. Новости

На неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей идет подготовка к переписи населения для создания базы данных и проведения призывной кампании. Из-за сокращения «мобилизационного ресурса», планируется призывать лиц старше 45 лет. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях осуществляют поиск дополнительных человеческих ресурсов для укомплектования личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В частности, идет подготовка к переписи населения для скрытого формирования базы данных «мобилизационного ресурса» и проведения призывной кампании.

«В то же время, качество пополнения, поступающего из военкоматов в соединения и части российско-оккупационных войск, постепенно снижается», – сказано в сообщении.

Поэтому, отметили в Минобороны, ряды незаконных вооруженных формирований (НВФ) вынуждены доукомплектовывать лицами старше 45 лет, многие из которых не соответствуют требованиям к прохождению военной службы по состоянию здоровья.