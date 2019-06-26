Пожар в Старобельском районе: Пострадала пожилая женщина. Новости

В Старобельском районе (Луганская обл.) во время пожара в жилом доме пострадала 70-летняя женщина. Ее госпитализировали со значительными ожогами. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) Украины в Луганской области.

«26 июня в 4:35 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что горит крыша жилого дома по ул. Шевченко в с. Бутово Старобельского района», – сказано в сообщении.

Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили, что горит крыша жилого дома, а также, существует угроза того, что огонь перебросится на расположенные рядом жилые дома.

Во дворе дома огнеборцы также нашли женщину со значительными ожогами тела. Пострадавшую, 1949 года рождения, передали работникам скорой медицинской помощи.

«Для ликвидации и подвоза воды были привлечены дополнительные силы и техника. Пожар на площади 96 кв. м. локализован в 4:54 и ликвидирован в 6:21», – уточняется в сообщении.

Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.