В Курахово утонула женщина . Новости

В Курахово (Донецкая обл.) в водосбросном канале Кураховской ТЭС утонула женщина. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) Украины в Донецкой области.

«25 июня в 12:54 на телефон Службы спасения 101 поступило сообщение о несчастном случае на воде, который произошел на водосбросном канале Кураховской ТЭС в Донецкой области», – сказано в сообщении.

По информации ГСЧС, прибывшие на место происшествия спасатели, подняли на берег тело женщины, которое находилось на расстоянии 1 м от береговой линии, и передали сотрудникам Национальной полиции.

«От Главного управления привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники», – добавили в пресс-службе.

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