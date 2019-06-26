В Курахово утонула женщина . Новости

В Курахово (Донецкая обл.) в водосбросном канале Кураховской ТЭС утонула женщина. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) Украины в Донецкой области.
«25 июня в 12:54 на телефон Службы спасения 101 поступило сообщение о несчастном случае на воде, который произошел на водосбросном канале Кураховской ТЭС в Донецкой области», – сказано в сообщении.
По информации ГСЧС, прибывшие на место происшествия спасатели, подняли на берег тело женщины, которое находилось на расстоянии 1 м от береговой линии, и передали сотрудникам Национальной полиции.
«От Главного управления привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники», – добавили в пресс-службе.
Читайте также:
Комментарии