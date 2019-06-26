Подальше от войны: Пострадавшей от обстрела Марьинки семье купят дом . Новости

Семье Повных, которая пострадала во время обстрела прифронтовой Марьинки (Донецкая обл.) 14 июня, купят дом подальше от военных действий. 9-летнюю Варю и ее маму выписали из больницы, и они вместе с бабушкой переехали в дом ветеранов в селе Новомихайловка. Семья мечтает о доме в Изюме Харьковской области, или недалеко от него, где живет родной дядя пострадавшей Вари, передают «Факты».

Напомним, что во время обстрела 9-летняя Варя получила тупую травму живота и контузию. Мать девочки – перелом ноги и ожоги, пострадали также глаза. У 62-летнего дедушки Вари все тело посечено обломками, врачи также диагностировали многочисленные ушибы.

Как сообщил глава военно-гражданской администрации Марьинского района Александр Мороз, поиском и приобретением дома для семьи Повных займется Гуманитарная миссия «Пролиска». Программа для переселенцев «Добровольное перемещение» финансируется иностранными донорами.

«При этом будут учтены все пожелания. Примечательно, что жилье не только приобретут, но и полностью оформят все документы. Потерпевшим предоставят наборы экстренной помощи: постельное белье, полотенца, посуду… Еще раз убеждаюсь в том, что вместе нам все по плечу. Как бы хотелось, чтобы это была последняя пострадавшая от войны семья!» – отметил Александр Мороз.

По словам главы миссии «Пролиска» Евгения Каплина, далеко не каждая пострадавшая семья может претендовать на приобретение другого жилья на безопасной территории Украины – доноры программы рассматривают и утверждают каждый случай индивидуально. Он надеется на то, что в данной ситуации, когда без крыши над головой остались 5 человек, решение доноров будет положительным.

Семья мечтает о доме в Харьковской области, в городе Изюме или неподалеку от него. Там живет с семьей родной дядя пострадавшей девочки Вари, брат ее матери.

«Мой старший сын – православный священник, отец Дмитрий. Там и он нам поможет, и прихожане. В Марьинку никогда в жизни не вернемся, для нас она теперь ассоциируется со смертью. Это был уже пятый "прилет" (снаряда, – ред.) в наш дом. К нам прилетало и в 2016-м, и в 2017-м, и в 2018-м году. В 2016-м пришлось полностью перекрыть крышу – помогли власти района, а сделать ремонт дома внутри помогали уже родственники. Тогда чудом никто не пострадал – успели заскочить в подвал в гараже. Но и в гараж снаряды прилетали дважды – там мы тоже перекрывали крышу. К счастью, оба раза, когда снаряды прилетали в гараж, Бог беду отвел – нас не было дома. Никто до этого момента чудом не пострадал. А в этот раз обстрел начался в пятом часу утра – мы спали», – рассказала бабушка 9-летней Вари Татьяна Повная.

Сегодня, 26 июня, Варю и ее маму уже выписали из больницы, и они вместе с бабушкой поселились в доме ветеранов в селе Новомихайловка, которое чуть дальше от линии фронта, чем Марьинка. Власти района им выделили комнату с санузлом, питаться они будут вместе с обитателями пансионата, где и будут ждать, когда им купят жилье.

Наблюдать за здоровьем членов семьи будет сельский семейный врач. Планируется также социальное сопровождение семьи. Варю уже ждут в молодежном центре «Крок до мрій», где она сможет посещать кружки и секции, с девочкой будет работать психолог. Ребенку, пострадавшему в результате боевых действий и получившему физическую травму, предоставят соответствующий статус и предложат путевку в санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина Донетчины».

Но пока Варе и ее маме еще придется лечиться – обе в гипсе: женщина в результате обрушения дома получила перелом ноги, а Варя сломала руку… уже в больнице.

«Это же ребенок: прыгнула – упала. Хотя беспокоят и последствия контузии: болит голова, тошнит, не слышит на одно ушко. А вот у дочери хуже всего дела обстоят с глазами, у нее ожог роговицы, дальше двух метров ничего не видит, нужна консультация офтальмолога. Врачи советуют ехать лечиться в Харьков», – поделилась бабушка Вари.

Мужчин из больницы пока не выписали. Дедушка Вари медленно, но идет на поправку, а вот старший, 86-летний член семьи очень плох.

«Александр Александрович – наш сосед, мы взяли его к себе 12,5 лет назад, прописали, после того как умерла его жена. У него в Марьинке родственников нет, он сирота. А дети его жены живут в России, приехали, дом продали и уехали. Он сидел на лавочке и не знал, куда ему идти. Мой муж останется с ним в больнице, чтобы кормить. А за девочками уже я буду ухаживать. Мы очень благодарны всем, кто откликнулся на нашу беду», – рассказала Татьяна Повная.

Она добавила, что люди со всей страны прислали много посылок с пометкой «Для маленькой Вари», а также перевели на счет районного отделения Красного Креста более 33 тыс. грн на лечение, которые им уже передали. Поступила помощь из центрального офиса Красного Креста в Украине.

Ранее сообщалось, что НВФ обстреляли Марьинку из артиллерии, снаряд попал в жилой дом. Позже появились новые подробности о пострадавших и фото с места обстрела.

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