Банкнота 1000 гривен: В Нацбанке Украины развенчали мифы. Новости

Появление в Украине банкноты высшего номинала – 1 000 гривен – это следствие экономических тенденций предыдущих лет, поскольку последний раз банкнота высшего номинала в 500 грн вводилась 13 лет назад. С тех пор доходы населения существенно выросли, поэтому появилась потребность в банкноте более высокого номинала, чтобы населению было легче проводить наличные расчеты. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Отмечается, что появление банкнот 1 000 грн прежде всего упростит проведение расчетов для населения.

Также в НБУ опровергли еще один миф о том, что введение банкноты 1 000 грн в оборот равна эмиссии гривны. «В современном мире эмиссия гривны осуществляется уже только в безналичной форме. Эмитировать гривну НБУ может только покупая валюту при осуществлении валютных интервенций на межбанковском рынке, предоставляя кредиты рефинансирования или покупая ценные бумаги», – сказано в сообщении.

По информации Нацбанка, выпуск новой банкноты в наличное обращение не означает увеличение денег в экономике. Изменится только структура наличных денег в обращении. В частности, банкноты номиналом 1 000 грн заменят в обращении часть банкнот номиналами 100, 200 и 500 грн. Никакого влияния на инфляцию не будет.

Также, в НБУ уточнили, что появление банкноты нового номинала не спровоцирует девальвацию гривны, так как обменный курс гривны определяется не номинальным рядом банкнот и монет, а предложением иностранной валюты и спросом на нее на валютном рынке. «Параллели между девальвацией гривны и появлением нового высокого номинала гривны безосновательны», – пояснили в НБУ.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины вводит в оборот банкноту нового высокого номинала – 1 000 грн.

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