Честная платежка: В Украине вводят механизм установления справедливых цен на тепло и горячую воду. Новости

Правительство Украины инициирует введение программы «Честная платежка», которая предусматривает внедрение механизмов установления справедливых цен на тепло и горячую воду, а затем будет способствовать искоренению любых схем с обсчетами тарифов и заставлять местные власти ответственно вкладывать средства местных бюджетов в модернизацию ЖКХ. Об этом сегодня, 26 июня, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает пресс-служба Кабинета министров Украины.

«Я понимаю, что людям трудно платить тарифы. Мы постоянно работаем над тем, чтобы цены были ограничены. НАК "Нафтогаз Украины" начал снижать цены. Но есть и платежи за тепло и горячую воду. Опираясь на собственный опыт, я задаю вопрос – почему в одних городах цена тепла 2 тыс. грн за Гкал, а в других – 1,3 тыс. грн. Почему такая разница? Она необъективна и неадекватна» – отметил Гройсман.

По его словам, расчеты правительства доказывают – объективная цена одной гигакалории тепла составляет не более 1 400 грн. Гройсман также поручил исправить ситуацию там, где люди переплачивают за услугу.

Как известно, поручение проработать механизмы «честной платежки» глава правительства анонсировал неделю назад. Тогда он отмечал, что правительству удалось заставить НАК «Нафтогаз Украины» снизить цену на газ для населения. Сейчас она почти одинакова для всех регионов. Зато цена на тепло – разная. И иногда разница составляет 2 раза и более – в зависимости от региона и обновления коммунальных сетей хозяйства.

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