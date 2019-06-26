Разведение сил и средств у Станицы Луганской: Направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ. Новости

Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик приветствовал готовность сторон, выраженную на недавнем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ), приступить к разведению сил и средств на согласованном участке в районе Станицы Луганской (Луганская обл.), а также повторно подтвердил полную готовность Миссии осуществлять мониторинг этого процесса. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба Миссии.

«Я возлагаю большие надежды на то, что в этот раз стороны выполнят взятые на себя обязательства и осуществят разведение сил и средств в районе Станицы Луганской. СММ ОБСЕ выполняет свою работу, обеспечивая мониторинг процесса. Теперь стороны должны выполнить свою часть и предпринять необходимые меры для того, чтобы разведение сил и средств было бессрочным с устойчивым эффектом», – сказал Яшар Халит Чевик.

Как сообщается, в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения. Кроме того, Миссия осуществляет дистанционное наблюдение с помощью камер и беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, сегодня, 26 июня, возле Станицы Луганской состоялся первый этап разведения сил и средств.

Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.

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