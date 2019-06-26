В Покровске начали менять асфальт на дорогах (Видео). Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) начали менять асфальт на дорогах.

Покровчанин Виктор за рулем проводит каждый день. Говорит, без ремонта дорог никак, ведь от этого зависит и состояние автомобиля. «Резина, диски бьешь, если большая яма и скат лопается», – говорит он.

Сейчас в городе продолжается масштабный ремонт дорог – от автовокзала до микрорайонов. В эти дни коммунальщики работают по улице Защитников Украины, поток автомобилей здесь большой, потому что дорога проходит в направлении Киева. Однако, из-за дорожных работ движение пришлось ограничить. Водителей просят быть бдительными.

В течение двух дней дорожники снимали старый асфальт. Теперь кладут новый. Водители изменениям рады, потому что весной дороги в городе были крайне плохие.

Водители поделились мнениями:

«По сравнению с тем, что было – лучше стало. Хоть что-то делают»;

«Сейчас лучше, там же были ямы. Сейчас уже нет, убрали, конечно лучше»;

«По Шоссейной, смотрю, делают хорошо»;

«Хотелось бы, конечно, еще лучше. Тем не менее, вроде, стараются».

Огорчает автовладельцев дорога по улице Шмидта. По словам чиновников, финансирование есть, капитальный ремонт уже начали. Первые 10 млн грн поступили из областного бюджета, средства дали и из городской казны. Как сообщили в мэрии, за 2 года улица Шмидта будет отремонтирована. И уверяют, что большое внимание уделяется улицам частного сектора – появились дороги там, где их никогда не было.

Этим летом обновить дорожные полотна за счет города планируют и между кварталами многоэтажек. Аварийно-ямочный ремонт подрядчики обещают завершить в течение месяца.

Как сообщалось ранее, на летний период центр Покровска сделают пешеходным.

Источник: ТК «Донбасс»

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