Стратегическое направление: Как идет ремонт трассы «Запорожье – Мариуполь» (Фото). Новости

В Донецкой области продолжаются интенсивные работы на 15-километровом участке национальной трассы Н-08 «Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь». Об этом сегодня, 26 июня, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

По его словам, участок вблизи поселка Никольское (до переименования – Володарское) в сторону Мариуполя, расположенный вплотную к другому участку, отремонтирован в прошлом году. «Несмотря на то, что это единственная трасса, которая соединяет портовый город с Запорожьем, она капитально не ремонтировалось с 60-х годов, когда была построена», – отметил глава области.

Куць сообщил, что нынешний капремонт позволит значительно улучшить логистические связи между Донецкой областью и соседними областями, а также частично разгрузит трассу М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» (дорога вдоль побережья Азовского моря, которой пока вынуждены пользоваться водители как альтернативной, теряя время и горючее).

Ход ремонта председатель ДонОВГА осмотрел вместе с главой Укравтодора Славомиром Новаком. «На сегодня уже отфрезерованы 8 км участка, на 6 км усилена слоем органо-минеральной смеси по технологии холодного ресайклинга в установке, на 4,5 км устроен нижний слой асфальтобетонного покрытия из крупнозернистой смеси», – рассказал Куць.

Он напомнил, что дорогу Мариуполь – Запорожье ремонтируют за средства Государственного дорожного фонда по отдельной бюджетной программе «Улучшение состояния автомобильной дороги Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье (через Кременчуг) – Мариуполь по маршруту Запорожье – Мариуполь» с объемом финансирования 379,7 млн грн.

Как сообщил Славомир Новак на своей странице в Facebook, этот участок дороги является «стратегическим направлением на этот год». «Капитальный ремонт этой стратегической трассы позволит, наконец, решить многолетнюю проблему неудовлетворительного транспортного сообщения области и улучшить логистические связи крупного портового города с Запорожской областью. Уже в этом году планируем восстановить 30 км трассы. Этот участок будет комфортным для водителей и будет отвечать современным стандартам безопасности дорожного движения», – написал он.

Напомним, в 2019 году на ремонт трассы «Запорожье – Мариуполь» выделено 1 млрд грн.

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