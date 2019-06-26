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Отопительный сезон 2019-2020: В Украине установлены предельные тарифы на услуги. Новости

Отопительный сезон 2019-2020: В Украине установлены предельные тарифы на услуги

26.06.19 20:37dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины установил предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги для украинцев на отопительный сезон 2019-2020 годов и, таким образом, сделал невозможным необоснованный рост стоимости тепла в многоквартирных домах. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает Правительственный портал.

Так, согласно правительственному решению, с начала отопительного сезона будут действовать следующие тарифы:

По поставке тепловой энергии:

  • в случае оснащения приборами учета – 1 400 грн за 1 Гкал (с учетом налога на добавленную стоимость);
  • при отсутствии приборов учета – 35,21 грн за 1 кв. м (с учетом НДС).

По поставке горячей воды:

  • при условии подключения полотенцесушителей к системам снабжения горячей воды – 83,66 грн за 1 куб. м (с учетом НДС);
  • в случае их отсутствия – 75,74 грн за 1 куб. м (с учетом НДС).

Как сообщается, оплата населением городов областного значения и Киева услуг по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды будет осуществляться с учетом установленных соответствующими органами местного самоуправления тарифов, которые не превышают предельные цены, определенные КМУ.

«Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, правительство рекомендовало ежемесячно мониторить тарифы на тепло и горячую воду и принимать меры в случае необоснованного повышения тарифов», – отмечается в сообщении.

Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ и Государственной аудиторской службе провести аудит каждого теплокоммунэнерго на предмет объективности существующей стоимости тепла и воды.

Напомним, правительство Украины инициирует введение программы «Честная платежка», которая предусматривает внедрение механизмов установления справедливых цен на тепло и горячую воду, а затем будет способствовать искоренению любых схем с обсчетами тарифов и заставлять местные власти ответственно вкладывать средства местных бюджетов в модернизацию ЖКХ.

Как сообщалось ранее, украинцы, проживающие в многоквартирных домах, получили возможность взыскать с управителя дома деньги за неоказанные или некачественные коммунальные услуги – Кабмин своим постановлением № 482 от 5 июня уравнял управдомов в обязанностях с другими поставщиками коммунальных услуг – тепла, воды, электроэнергии, газа, уборщиками мусора.

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