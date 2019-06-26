Массовое отравление на озере в Рубежном: Из больницы выписан последний пациент. Новости

Сегодня, 26 июня, в Рубежном (Луганская обл.) из инфекционного отделения городской больницы выписали последнего пациента после отравления. Об этом сообщила исполняющая обязанности заведующей инфекционного отделения Центральной больницы Рубежного Ирина Захарова.

По ее словам, на прошлой неделе в инфекционное отделение госпитализировали 38 человек, из них – 32 ребенка. Тогда врачи поставили предварительный диагноз «острый гастроэнтероколит». Все пациенты связывают отравление с купанием в озере Песчаное, что в Рубежном. «Всего у нас было 38 человек. Выписывали всех по очереди, постепенно. На вчерашний день выписаны 12 детей, все, которые были уже последние. И сегодня выписана последняя взрослая. Мы ожидали ее анализы. Все пришло – благополучно. Никаких особо опасных инфекций не выявлено. Выписана она в удовлетворительном состоянии. Даны рекомендации по дальнейшим действиям, что она должна делать – соблюдать диету и так далее», – рассказала Ирина Захарова.

Она отметила, что на сегодня пациентов с пляжа «Малибу» в отделении нет.

Сейчас городской пляж «Малибу» закрыт для посетителей. Как сообщила и. о. заведующей Рубежанского лабораторного центра Елена Пасечник, в понедельник, 1 июля, должны обнародовать последние результаты анализа проб воды из озера. Тогда же в городском исполкоме на комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решат, можно ли открывать пляж для отдыха.

Ранее сообщалось, что 18 июня после купания в озере в Рубежном госпитализированы 18 человек. Позже стало известно, что в лечебные учреждения Луганской области после купания в озере Песочное поступили 27 человек. Позднее количество человек, заболевших острой кишечной инфекцией после купания на озере Песочное, увеличилось до 38 человек.

Также, 19 июня один из пляжей на озере Песочное в Рубежном временно закрыли. Специалисты выясняют причину массового отравления людей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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