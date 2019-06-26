В ЦИК озвучили новые данные о количестве изменивших место голосования. Новости

Более 20 тыс. человек временно изменили место голосования. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 июня, в ходе брифинга на тему: «Выборы парламента – 2019: Многое позади – еще больше впереди» рассказал зампредседателя Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) Евгений Радченко.

Он напомнил, что ЦИК изменила порядок временного изменения места голосования и сообщил, что более 20 тыс. человек временно изменили место голосования в связи с выборами в Верховную Раду. «По состоянию на сейчас у нас 20 209 человек, пожелавших изменить свое место голосования. В границах округа это 8%, вне округа – 92%», – сообщил Радченко.

По его словам, лидирующими регионами стали Донецкая область – около 5 тыс. человек, Луганская область – около 3 тыс. человек, по тысяче – Киев и Харьковская область.

Он обратился к людям, которые планируют изменить место голосования, с просьбой сделать это заранее, чтобы избежать очередей в последние дни.

Напомним, ЦИК еще больше упростила порядок изменения места голосования. Изменить место голосования перед парламентскими выборами можно до 15 июля.

Ранее сообщалось, что место голосования изменили более 17 тысяч человек.

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