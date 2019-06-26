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Три ключевые сферы: ООН призывает помогать гражданским, пострадавшим от войны на Донбассе. Новости

Три ключевые сферы: ООН призывает помогать гражданским, пострадавшим от войны на Донбассе

26.06.19 23:46dnews.dn.uaНовости

Оснат Лубрани. Фото: пресс-служба

В рамках своей деятельности Организация Объединенных Наций (ООН) в Украине и ее гуманитарные партнеры призывают к скорейшему принятию мер для уменьшения трудностей, с которыми сталкиваются миллионы украинцев с обеих сторон линии соприкосновения на Донбассе. Это касается в первую очередь трех ключевых сфер. С таким заявлением сегодня, 26 июня, выступила координатор системы ООН в Украине и координатор по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани, передает пресс-служба организации.

«ООН в Украине приветствует заявленную президентом Зеленским готовность помогать всем украинцам, независимо от места их проживания. Такое обещание является созвучным повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и призывом "не оставить никого в стороне". Инклюзивные меры могут стать основой для достижения мира и стабильности, а также для укрепления социальной сплоченности во всей стране. Мы рады продолжать наше сотрудничество в рамках Программы Партнерства между Украиной и ООН на период 2018-2022 гг. ради содействия развитию, усиления защиты прав человека, а также для оказания гуманитарной помощи и помощи по восстановлению ради защиты гражданских лиц, непосредственно пострадавших от конфликта на востоке Украины», – говорится в сообщении.

Так, по словам Лубрани, в первую очередь, необходимы меры быстрого действия для улучшения жизни людей, пострадавших от конфликта, в трех ключевых сферах:

  • уменьшения трудностей и рисков для гражданских лиц, пересекающих контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ);
  • содействия доступу к пенсиям и документам в сфере регистрации рождения и смерти;
  • предупреждения гуманитарного кризиса, который может произойти из-за прекращения водоснабжения, связанного с остановкой поставок электроэнергии.

ООН и ее гуманитарные партнеры готовы оказать поддержку и консультации по конкретным шагам и других мероприятиях для достижения этих приоритетных целей:

1. Уменьшение трудностей и рисков для гражданских лиц, пересекающих КПВВ особенно тех, кто пересекает пешеходный мост в Станице Луганской в ​​Луганской области:

  • облегчить процесс перевозки через мост багажа и товаров путем замены длинного перечня разрешенных товаров на более короткий перечень запрещенных товаров и путем сокращения времени проверок, с целью усиления экономических связей;
  • исследовать варианты снижения затрат на пересечение линии соприкосновения путем предоставления бесплатного транспорта, особенно для пожилых людей, людей с инвалидностью и семей с детьми;
  • в первую очередь отремонтировать пешеходный мост в Станице Луганской.

2. Содействие доступа к пенсиям и документов в сфере регистрации рождения и смерти:

  • создать условия для того, чтобы все граждане Украины имели равный доступ к пенсиям независимо от места их проживания или регистрации в качестве ВПЛ путем отмены привязки доступа к пенсиям до регистрации в качестве ВПЛ;
  • упростить процесс регистрации рождения и смерти, происходящие на неподконтрольных правительству территориях, путем введения упрощенной административной процедуры регистрации таких фактов и предоставления услуг регистрации вблизи линии соприкосновения с целью предоставления услуг в одном месте и в один день.

3. Предупреждение гуманитарного кризиса, который может возникнуть из-за прекращения водоснабжения, связанное с остановкой поставки электроэнергии за неуплату. Миллионы гражданских лиц с обеих сторон линии соприкосновения могут остаться без доступа к воде:

  • обеспечить непрерывное водоснабжение путем выделения средств на покрытие задолженности за электроэнергию, опираясь на статус «защищенного потребителя» предприятия «Вода Донбасса».

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