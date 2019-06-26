В Украине правительство приняло решение для своевременной и в полном объеме выплаты пенсий. Новости

Кабинет министров Украины (КМУ) одобрил решение, касающееся своевременной и в полном объеме выплаты и доставки пенсий. Соответствующее постановление «О внесении изменений в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2019 год» было принято сегодня, 26 июня, на заседании правительства, передает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Так, согласно принятому постановлению, обеспечивается своевременная и в полном объеме выплата пенсий с учетом перерасчетов, индексации.

Кроме того, по информации Минсоцполитики, решением вводятся доплаты к пенсии, предусмотренной постановлением Кабинета министров Украины «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 20 февраля 2019 № 124».

Ранее сообщалось, что сегодня, 26 июня, Кабмин окончательно закрепил механизм повышения пенсий для людей, которые имеют большой стаж, но в течение всего рабочего периода получали небольшие зарплаты.

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