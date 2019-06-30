Борьба за пенсии: ПФУ задолжал более 180 тыс. грн шахтеру-переселенцу. Новости

Пенсионный фонд Украины должен выплатить более 180 тыс. грн 89-летнему шахтеру из временно неподконтрольной украинской власти Макеевки (Донецкая обл.) Ивану Павленко, который 3 года не получал пенсию. Такое решение вынес Черниговский окружной административный суд в октябре прошлого года.

В 2015 году пенсионера забрал к себе внук, который сейчас вместе с семьей живет в селе Черецкое Городнянского района. По словам адвоката Сергея Слепченко, Иван Павленко получил статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), и время от времени ездил домой в Макеевку, где осталась его квартира и где похоронены его родные. По словам мужчины, там пенсию не оформлял, подал документы, чтобы получать ее на Черниговщине. Но за 3 года выплат не получал. «А жить на что-то надо, лечиться. Я плохо слышу, плохо вижу», – говорит он.

В прошлом году внук Ивана Павленко обратился к адвокату. Тот – в Пенсионный фонд в Репках. «Когда я прочитал, увидел ответ Пенсионного фонда, что стало причиной этой невыплаты, это было написано «системная ошибка». У меня все эти документы есть. Я не согласился и он не согласился. Мы обратились в суд», – сказал правозащитник.

По словам Слепченко, в октябре прошлого года суд удовлетворил их иск – Пенсионный фонд должен выплатить Ивану Павленко задолженность более чем 180 тыс. грн. «Пенсионный фонд не согласился с данным решением и подал апелляционную жалобу, но не заплатил судебный сбор. Три месяца дело находилось, просто лежало в Киевском апелляционном административном суде. Затем уже через адвокатские запросы дело было возвращено в Черниговский окружной административный суд и получен исполнительный лист. На сегодня мы обратились в Государственную исполнительную службу об открытии исполнительного производства», – говорит адвокат.

Как рассказал правозащитник, Ивану Павленко выплату пенсии возобновили. Но долг за 3 года не выплатили.

Начальник управления по вопросам выплаты пенсий Главного управления в области Елена Луста сообщила, что Иван Павленко получал пенсию до мая 2015 года, после чего, по ее словам, выезжал на временно неподконтрольную территорию. «По заявлению за возобновлением выплаты в Репкинское объединенное управление Пенсионного фонда Украины заявитель обратился в июле 2018 года, почти через три года», – добавила она.

По словам Лусты, такая ситуация сложилась у тех ВПЛ, которые периодически выезжают на временно неподконтрольную территорию. «Внутренне перемещенные лица, которые вообще выехали и находятся на территории постоянно, таких вопросов не возникает. Это возникают вопросы у таких лиц, которые действительно находились на территории, потом уезжали, потом снова становились на учет. И за этот период пенсию, которая им не выплачивалась, мы ее берем на учет», – объяснила она.

Луста добавила, что сейчас они ждут, когда Кабинет министров определит порядок таких выплат. «Есть постановление, которым предусмотрено начисление таких пенсий. Начисление пенсий мы осуществили, взяли на учет непосредственно эту сумму, но порядка, как проводить механизм выплаты указанной задолженности, у нас пока нет. Но вопрос решается. Только при поступлении нам постановления и решения этого вопроса, также предоставление суммы на выплату указанной задолженности, выплата будет проведена обязательно и в полном объеме», – заверила она.

Как сообщил старший государственный исполнитель управления государственной исполнительной службы в области Евгений Семиразум, в марте этого года они открыли исполнительное производство. «На данный момент Репкинское объединенное управление Пенсионного фонда Украины – такое юридическое лицо прекращено. Поэтому на данный момент государственным исполнителем принимаются меры по замене стороны исполнительного производства, а именно с Репкинского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Главное управление Пенсионного фонда Украины. После замены стороны исполнительного производства государственным исполнителем будут использоваться все действия, предусмотренные законом Украины об исполнительном производстве для того, чтобы выполнить решение суда», – сказал он.

Семиразум добавил, что для этого они будут обращаться в суд. По словам адвоката Сергея Слепченко, в апреле Иван Павленко написал заявление в полицию. «О возбуждении уголовного производства в отношении начальника Пенсионного фонда за невыполнение судебных решений должностным лицом. Заявление приняли, зарегистрировали», – сказал он.

24 июня Иван Павленко предоставлял объяснения следователю. Также, говорит адвокат, они планируют обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Источник: ТК «UA:Чернигов»

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