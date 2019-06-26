Обстрел прифронтовой Авдеевки: Стали известны подробности (Фото). Новости

Сегодня, 26 июня, незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли прифронтовую Авдеевку (Донецкая обл.) из минометов калибра 120 мм. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

«Украинская сторона СЦКК информирует, что сегодня, около 5 утра, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли населенный пункт Авдеевка, применив минометы калибра 120 мм. По предварительной информации огонь велся с направления Минерального», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает наблюдательная группа «Авдеевка» СЦКК. Известно, что в результате обстрела, на улице Лесная повреждены два жилых дома, в частности, крыша, окна, стены.

«Отмечаем, что вооруженные формирования РФ продолжают безответственно уничтожать жилые дома мирного населения, инфраструктуру, нарушая все нормы международного гуманитарного права», – подытожили в пресс-центре.

Как сообщалось ранее, НВФ обстреляли Авдеевку. Позже стало известно о повреждении 4 частных домов.

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