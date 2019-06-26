Военнопленный украинский моряк женился в российской тюрьме. Новости

В России, в московском СИЗО «Лефортово», заключили брак украинский военный моряк Виктор Беспальченко и его невеста Тетьяна. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facrbook.

«Сегодня мне довелось увидеть очень неординарное событие – свадьба за решеткой. В московском СИЗО "Лефортово" заключили брак наш военный моряк Виктор Беспальченко и его невеста Тетьяна. Несмотря на непростые обстоятельства – Тетьяна в белом платье, а жених в костюме. Ни одна свадьба не может состояться без обручальных колец и сегодня не исключение. Татьяна говорит – сегодня только роспись. Еще будет настоящая свадьба, когда Виктор Беспальченко вернется на родину», – пишет Роман Цимбалюк.

Адвокат украинских военнопленных моряков Николай Полозов на своей странице в Facebook также рассказал, что спустя несколько месяцев подготовки, получения разрешений от следствия и администрации СИЗО, преодоления административных барьеров, мечта молодых осуществилась и сегодня они расписались. «После короткой церемонии бракосочетания молодым предоставили один час для общения (под присмотром охранников СИЗО). В этой связи желаю новобрачным только одного - скорейшего освобождения Виктора и счастливого медового месяца подальше от России», – написал Полозов.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

В связи с обострением ситуации с 26 ноября по 26 декабря в 10-ти областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.