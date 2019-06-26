В Покровске переселенцам вручили ключи от квартир. Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) сегодня, 26 июня, шесть семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих сейчас в городе, получили ключи от квартир.

Жилье переселенцам выделено на 12 месяцев с правом продления соглашения. Кроме того, семьям вручили сертификаты на приобретение строительных материалов: для 1-комнатных квартир – на 25 тыс. грн, 2-комнатных – 30 тыс. грн и 3-комнатной – 35 тыс. грн.

Следует отметить, что всего было распределено девять квартир, купленных за средства государственного и городского бюджетов: пять 2-комнатных, три 1-комнатные и одна 3-комнатная. На церемонии сегодня смогли присутствовать шесть семей ВПЛ.

Документы от переселенцев, нуждающихся в жилье, рассматривала специально созданная при горсовете комиссия. Очередность получения квартир определялась по прозрачной балльной системе, с учетом наличия в семье пострадавших вследствие боевых действий, несовершеннолетних или нетрудоспособных на содержании.

Программа предоставления жилья переселенцам действует в Покровске уже второй год. Всего, для предоставления жилья ВПЛ городской совет приобрел 18 квартир – по 9 в 2017-м и 2018 годах.

Источник: ТК «Орбита»

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