Двух военнослужащих поймали на продаже 15 гранат из зоны ООС. Новости

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержаны при попытке продать 15 гранат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области, сообщает « УНН ».

«Двое военнослужащих ВС Украины, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности, были задержаны при попытке реализовать за 14 000 гривен 15 гранат Ф-1 с запалами к ним», – прокомментировали в полиции.

Событие квалифицированы по ст. 263 УК Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Гранаты с запалами к ним изъяли и направили на экспертизу.

«В ходе расследования установлено, что, вышеуказанные боеприпасы были привезены одним из фигурантов с места проведения операции Объединенных сил, где в настоящее время он проходил военную службу», – рассказал заместитель начальника ГУНП Сергей Дьоров.

Сейчас устанавливается причастность правонарушителей к другим фактам сбыта оружия и боеприпасов на территории Украины. Также принимаются меры по задержанию правонарушителей согласно ст. 208 УПК Украины.

Для задержания торговцев оружием правоохранители проводили спецоперацию. К мерам привлекли спецподразделение КОРД.