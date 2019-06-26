В годовщину штурма блокпоста № 1: Под Славянском открыли мемориал украинским воинам (55 фото). Новости

Сегодня, 26 июня, на западной окраине Славянска (Донецкая область) в день пятой годовщины боя на блокпосту №1 состоялся митинг, посвященный памяти погибших воинов АТО возле поселка Мирный. В честь печальной даты в Сквере Памяти открыли мемориал украинским воинам, защитникам свободы и независимости Украины. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

26 июня 2014 года во время штурма блокпоста № 1 погибли четверо украинских защитников:

трое военнослужащих 95-ой отдельной Житомирской аэромобильной бригады;

военнослужащий Национальной гвардии Украины;

старший солдат 25-той отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.

Открыли памятный знак матери погибших воинов Максима Добрянского и Игоря Ващука.

«Мы воспитали своих детей мужественными, сильными и жили они по кодексу чести настоящих мужчин, несмотря на свой возраст. Поэтому и дальше мы, мамы, должны держаться. Горе не сломало нас. Наши сыновья сделали нас сильными и непокоренными. Страшная боль от того, что нашим прошлым стали те, кто должен был стать нашим будущим, боль от воспоминаний. И как бы не было больно,мы нашли в себе силы закрасить седину, надеть платья, подкрасить губы улыбнутся и жить дальше ради светлой памяти наших мальчиков – героев. Память о них самое ценное для нас и наших семей», – сказала в своем выступлении Нина Добрянская, мать погибшего старшего солдата, оператора подразделения 95-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Максима Добрянского.

Благоустройством территории на месте блокпоста и созданием Сквера Памяти занимаются активисты Славянска и поселка Мирный. «Этих парней, которые стояли на этом блокпосту, каждый день и ночь кошмарили диверсионные группы, подготовленные российские подразделения. Наши парни отстаивали этот перекресток потому что через него шла эвакуация на Харьков. Мирные жители выезжали благодаря воинам, которые удерживали этот блокпост. Дорогие защитники, вы кровью полили этот участок земли, и как дань памяти мы, обычные жители поселка Мирный, при помощи активистов Славянска привели в порядок», – сказал руководитель инициативной группы поселка Мирный, волонтер Ярослав Золотой.

Священники православной церкви Украины провели молебен, посвященный всем, кто погиб за независимость и территориальную целостность Украины.

По завершению мероприятия в честь и память героев прозвучали почетные залпы в небо.