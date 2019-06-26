С 1 июля: 40 тыс. клиентов «Донецких энергетических услуг» продолжат экономить с ночным тарифом. Новости

Бытовые клиенты «Донецких энергетических услуг», у которых установлены зонные счетчики, будут и дальше оплачивать меньше за электроэнергию, потребленную вечером, ночью и утром. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Государственный регулятор НКРЭУ официально подтвердил, что тарифы, дифференцированные по периодам времени, для населения продолжат действовать после 1 июля 2019 года. А в соответствии с обновленным коммерческим предложением для бытовых клиентов «Донецких энергетических услуг», которое также вступает в силу с 1 июля 2019 года, – ночной тариф для владельцев многотарифных счетчиков тоже сохраняется.

Порядок расчетов с владельцами зонных счетчиков остается без изменений:

Двухзонные тарифы:

0,5 тарифа с 7:00 до 23:00;

полный тариф в другие часы суток.

Трехзонные тарифы:

1,5 тарифа с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00;

полный тариф с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и 22:00 до 23:00;

0,4 тарифа с 23:00 до 7:00.

Тариф для бытовых потребителей составляет 0,9 грн за кВт∙ч при потреблении до 100 кВт∙ч в месяц и 1,68 грн за кВт∙ч при потреблении более 100 кВт∙ч в месяц.

«Многозонными счетчиками пользуются 40 тысяч наших клиентов. Самый простой способ для жителей Донетчины воспользоваться преимуществами ночного тарифа – установить двухзонный счетчик в составе энергоэффективного набора Розумний WATT. Кроме прибора учета в нем также есть LED-лампы и умная розетка, которая программирует работу бытовых приборов в ночное время. Использование набора позволяет уменьшать до 50% расходы на электроэнергию», – рассказал директор «Донецких энергетических услуг» Александр Северин.

Получить бесплатную консультацию и заказать Розумний WATT жители Донетчины могут в центрах обслуживания клиентов или по телефону контакт-центра «Донецких энергетических услуг» (095) 65 26 000, (067) 65 26 000, (0629) 52 60 00. Также набор можно заказать через интернет на сайте ДТЭК ЭСКО.