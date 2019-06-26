В штабе ООС показали, как проходило разведение сил и средств у Станицы Луганской (Видео). Новости

Сегодня, 26 июня, согласно решению о разведении сил на участке № 1 «Станица Луганская» (Луганская обл.), отдельные подразделения операции Объединенных сил (ООС) изменили расположение собственных позиций в рамках выполнения ранее принятых Минских соглашений. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как сообщается, наблюдение за процессом разведения сил на данном участке с обеих сторон осуществляют патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Миссия в течение нескольких суток будет осуществлять постоянный мониторинг по выполнению обеими сторонами всех мероприятий разведения с последующим опубликованием подробного отчета.

Командование ООС подчеркивает, что украинской стороной приняты все необходимые меры, чтобы процесс разведения сил и средств на участке № 1 «Станица Луганская» не создавал опасности для жизни и здоровья мирного населения с обеих сторон линии разграничения. «Процесс разведения сил и средств также не ослабляет оборонительные возможности наших подразделений на определенном участке», – подчеркивается в сообщении.

Напомним, сегодня, 26 июня, возле Станицы Луганской состоялся первый этап разведения сил и средств. Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.

Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.

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