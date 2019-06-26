Алгоритм действий реагирования полиции на сообщения о минировании будет изменен, – глава Нацполиции. Новости

В Украине будет изменен алгоритм действий реагирования полиции на сообщения о заминировании. Нововведения позволят сэкономить время и увеличить эффективность работы полицейских, которые будут прибывать на место происшествия. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает департамент коммуникации ведомства.

По его словам, Нацполиция разработала проект ряда нормативных документов относительно действий полицейских во время отработки сообщения о заминировании. «Мы сделали фундаментальные изменения в идее реагирования полиции на такие сообщения. В частности, Национальная полиция уже подготовила проект нормативно-правового акта по изменению алгоритма действий полицейских во время отработки сообщения о заминировании», – сказал Князев.

Глава Нацполиции отметил, что новый подход в работе позволит уменьшить время на реагирование и повысить эффективность работы.

Кроме того, в ведомстве рассматривают возможность упрощения процедуры составления документов по результатам проверки объекта, в отношении которого поступило сообщение о заминировании.

Как сообщалось ранее, по информации МВД, чаще всего сообщение о минировании в Украине поступают от ботов из России и с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса.

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