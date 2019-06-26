Назначение новых губернаторов на Донбасс: Кабмин поддержал предложенные Зеленским кандидатуры. Новости

Сегодня, 26 июня, Кабинет министров Украины на своем заседании поддержал назначение восьми глав областных государственных администраций, чьи кандидатуры предложил президент Владимир Зеленский. Речь идет в том числе о руководителях облгосадминистраций в Донецкой и Луганской областях, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, главой Донецкой областной государственной администрации стал Павел Кириленко, Луганской – Виталий Комарницкий.

«Убежден, что эти области получили достойных руководителей. Эти люди прошли жесткий отбор и доказали свою способность решать задачи, которые ставит президент. Прежде всего – обеспечить очищение местной власти и экономический рост. Они имеют немного времени, чтобы подтвердить свой профессионализм и компетентность конкретными результатами. Если результата не будет – быстро найдем новых руководителей этих регионов. Неприкосновенности у нас не будет в любом виде и на любом уровне», – отметил первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов.

Также опубликованы официальные справки новоназначенных глав ОГА.

Донецкая область. Павел Александрович Кириленко. 33 года. Подполковник юстиции, военный прокурор Ужгородского гарнизона Западного региона (с сентября 2017 года). В 2008 году окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Работал в прокуратурах Донецкой области, АР Крым и Генпрокуратуре.

Луганская область. Виталий Марьянович Комарницкий. 55 лет. Доктор юридических наук, профессор, доцент, ректор Луганского государственного университета внутренних дел им. Э. Дидоренко. Ранее работал в этом же заведении на должностях начальника центра последипломного образования, проректора по экономическим вопросам и ресурсному обеспечению и тому подобное.