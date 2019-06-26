Полковник Слободян идет в Раду: Пограничник пояснил свой мотив. Новости

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты от партии «Сила и честь» представителя Госпогранслужбы, полковника Олега Слободяна. Он баллотируется в Верховную Раду по 187-му мажоритарному округу (г. Хмельницкий). Об этом Олег Слободян сообщил на своей странице в Facebook.

«Программные принципы партии близки мне, и я буду отстаивать эти идеи, даже несмотря на результат выборов в округе. Я согласен, что с тем, что единственное, что ускорит победу Украины на всех фронтах – это построение успешной демократии. Но демократий не бывает там, где более 50% народа не является средним классом, а фактически находятся в рабском подчинении работодателю. Поэтому в экономическом и социальном плане поддержка среднего класса и является основой демократии», – отметил полковник Слободян.

«Во-вторых, эта команда как никакая другая понимает проблемы военных и стремится их решать. Это направление точно будет в приоритете. Я был и останусь пограничником и где бы я ни был, чем бы ни занимался, я всегда буду волноваться вместе с пограничниками и радоваться вашим достижениям», – подчеркнул полковник.