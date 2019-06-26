Вступительная кампания-2019: Минобразования обнародовало объемы госзаказа вузов. Новости

Сегодня, 26 июня, Кабинет министров Украины утвердил объемы государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Объемы таковы:

для младших специалистов – 36 тыс. 732 места (33,7 тыс. – дневная форма);

для бакалавров – 79 тыс. 854 места (72,6 тыс. – дневная форма);

для магистров – 55 тыс. 379 мест (45,6 тыс. – дневная форма).

По данным ведомства, так, в этом году на 899 мест возрос госзаказ для бакалавров, ведь соответственно увеличилось и количество выпускников школ.

Как сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, как и в предыдущие годы, при формировании госзаказа ведомство прежде всего ориентируется на потребности рынка труда. «По нашему представлению Минэкономики в этом году увеличило заказ на инженерные специальности, а также специальности естественно-математического цикла. Анализ рынка труда показывает, что специалисты с этим образованием являются не только востребованными, но и хорошо оплачиваемыми. То есть уже после завершения обучения выпускник сможет быстро трудоустроиться и зарабатывать реальные деньги. Также увеличивается и количество бюджетных мест для подготовки учителей. В то же время мы уменьшаем заказ на так называемые конъюнктурные специальности, например, уменьшено количество бюджетных мест для подготовки политологов и финансистов», – рассказала она.

В целом же государственный заказ на подготовку бакалавров по сравнению с 2018 годом увеличен по таким отраслям и специальностям:

01 Образование – 5,02%;

114 Статистика – 14,3%;

132 Материаловедение – 12,5%;

135 Судостроение – 13%;

162 Биотехнологии и биоинженерия – 25%;

163 Биомедицинская инженерия – 26,3%;

171 Электроника – 9,1%.

В то же время предусмотрено уменьшение мест по таким отраслям:

05 Социальные и поведенческие науки – 1,5% (в частности, по специальностям 051 Экономика – 3,6%, 052 Политология – 1,2%);

07 Управление и администрирование – 3,2% (в частности, по специальностям 071 Учет и налогообложение – 2,7%, 072 Финансы, банковское дело и страхование – 3,5%, 073 Менеджмент – 3,8%).

Объем государственного заказа для магистров медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления в этом году составляет 5 тыс. 804 места.

Отмечается, что наибольшее изменение в государственном заказе этого года состоялась по образовательной степени «Магистр» для поступающих на основе диплома бакалавра. По сравнению с прошлым годом количество таких мест сократилось на 11,0%. Это обусловлено уменьшением количества выпускников вузов, которые получили степень бакалавра в 2019 году. Важно, что пропорционально выпуску из бакалавриата госзаказ составляет тот же процент, что и в прошлом году.

В целом же в 2019 году по всем образовательно-квалификационным уровням (бакалавр / магистр медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления / магистр / младший специалист), на аспирантуру и докторантуру государственный заказ составляет 182 тыс. 567 мест. Из них 161 тыс. 794 места – заказ на подготовку специалистов по дневной форме обучения.

Как сообщалось ранее, стартовала «горячая линия» МОНУ и приемная граждан по вступительной кампании 2019 года.

Напомним, МОНУ запустило серию видеоразъяснений для поступающих в высшие учебные заведения.

Читайте также: